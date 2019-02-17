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Irak'tan flaş karar! İç gümrük noktaları kaldırıldı

Irak, tüm iç gümrük noktalarını kaldırma kararı aldığını açıkladı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:32
Irak'tan flaş karar! İç gümrük noktaları kaldırıldı

Kerkük Gümrük Noktası Müdürü Cemal Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Bakanlar Kurulunun, IKBY ile Irak'ın diğer bölgeleri arasında geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılmasıyla ilgili aldığı kararın uygulanmaya başlandığını söyledi.

Vergi sadece ülke sınır kapılarında olacak

Bu çerçevede ülke genelindeki tüm iç gümrüklerin kaldırıldığını belirten Hasan, bundan sonra gümrük vergilerinin sadece ülke sınırındaki kapılarda alınacağını ifade etti. Hasan, Kerkük-Musul ve Kerkük ile IKBY arasındaki tüm iç gümrük noktalarının da kaldırıldığını bildirdi.

Irak Bakanlar Kurulu, 21 Kasım 2018'de, IKBY de dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında tek vergi uygulamasına geçilmesine karar vermişti.

Türkiye ile Irak arasında Habur ve Üzümlü, İran ile Irak arasında ise Başmak, Pervezhan ve Hacı Omeran sınır kapıları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:32
  1. Irak
  2. Kerkük
  3. gümrük
  4. Kerkük Gümrük Noktası Müdürü Cemal Hasan
  5. Irak Bakanlar Kurulu

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