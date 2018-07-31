Irak'tan flaş hamle! Maaşları askıya aldı
Irak, milletvekillerinin emekli maaşlarının ödenmesini askıya alma kararı aldı.31 Temmuz 2018 Salı 22:08
Irak Genel Emeklilik Şubesi, ülkede daha önce emekli olmuş ve emekli olacak tüm milletvekillerinin emekli maaşlarını askıya alma kararı aldığını duyurdu. Emeklilik Genel Müdürlüğü Direktörü Ahmed Abduljalil Alsaidi, "Bu adım, Federal Mahkemesi hâkiminin kararınca askıya alınmaya uygun görüldü" şeklinde konuştu.
EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DURDURULDU
Alsaidi,"Emeklilik Şubesi, emeklilerin maaşlarını ödemeyi reddetti" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, emeklilik işlemlerinin tamamını durdurarak, halihazırda milletvekili pozisyonunda olan kişilerin de görev sürelerinin dolması halinde, milletvekili olmadan önceki işlerine geri dönmeleri istendi.
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