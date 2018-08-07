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Irak'tan Amerika'nın İran'a yaptırımına ilk tepki

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarının zor olacağını söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 22:53
Irak'tan Amerika'nın İran'a yaptırımına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Masum, "El-Hurra Irak" televizyonuna verdiği mülakatta, "Irak'ın durumu ve İran ile ilişkimizin doğası gereği ABD'nin İran'a yaptırımlarına uymamız zor olur." dedi.

Masum, Irak'ın hâlihazırdaki çatışma ortamında taraf olmaması gerektiğini de kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuya değinerek, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunun tecrübesini yaşadı. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu." diye konuştu.

"HALKIMIZIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN UYARACAĞIZ"

Bununla birlikte Irak halkını düşünerek hareket edeceklerini belirten İbadi, "İran'a yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz, ancak halkımızın zarar görmemesi için buna uyacağız. Sonuçta biz de uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız." ifadelerini kullandı.

İran-Irak arasında 9 sınır kapısı bulunuyor. Irak, komşusu İran'dan büyük ölçüde gıda, inşaat, sağlık malzemeleri, elektrik ve yakıt ithal ediyor.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 22:53
  1. ABD
  2. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum
  3. iran

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