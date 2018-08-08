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Irak'tan açıklama: Yasa dışı eylemleri engelleyeceğiz

Irak hükümeti, kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle başlayan gösterilerin önüne geçmek amacıyla bundan sonra yapılacak olan yasa dışı eylemlerin yasaklanacağını açıkladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:18
Irak'tan açıklama: Yasa dışı eylemleri engelleyeceğiz

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede yasa dışı eylem düzenlenmesine engel olacakları uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanının Güvenlik İşleri Yardımcısı Muhammed Bedr, yaptığı basın açıklamasında, "Başbakan Haydar el-İbadi, göstericileri korumak ve onlara saygılı davranmakla bizi görevlendirdi. Ancak buna karşın yasa dışı eylemler yapılmasını engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak kanunları, hükümet makamlarından izin alınmadan gösteri yapılmasını yasaklıyor, ancak protestocular bu yasaya uygun hareket etmiyor.

GÖSTERİLER YARIN İKİNCİ AYINA GİRİYOR

Öte yandan, Irak'ın güneyinde kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla başlayan, ardından başkent Bağdat'a da sıçrayan gösteriler yarın ikinci ayına giriyor. Protestocular ise talepleri gerçekleşene kadar eylem yapmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor.

 Basra'daki Kaymakamlık binası önünde bugün yapılan gösteriye katılan eylemcilerden Hüseyin el-Yaseri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin dün gözaltına aldığı aktivist Gassan el-Humeydani'nin serbest bırakılması için toplandıklarını söyledi.

Yaseri, "Tüm kentlerdeki gösteri koordine komiteleri, bütün talepler gerçekleştirilene kadar eylem yapmaktan vazgeçmeme konusunda mutabık." diye konuştu.

Irak parlamentosunun İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre gösterilerde şimdiye kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

 
 
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:18
  1. ırak
  2. protesto

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