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Irak'tan ABD'ye tehdit: Müdahale olursa...

Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, ABD'nin Irak'taki seçim müdahalesini kabul etmediklerini açıkladı. Amiri, ABD'nin müdahaleleri neticesinde kurulacak bir hükümeti iki ay içinde düşüreceklerini söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:54
Irak'tan ABD'ye tehdit: Müdahale olursa...

Irak'ta son seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda yer alan Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri, ABD'nin müdahaleleri neticesinde kurulacak bir hükümeti iki ay içinde düşüreceklerini söyledi. 

Amiri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fetih Koalisyonu lideri Amiri'nin başkent Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre Amiri, "ABD'nin Irak'ta hükümet kurulması sürecine müdahalesini kabul etmiyoruz. Müdahalede ısrar edilmesi halinde kurulacak hükümeti işbirlikçi (ABD ile) sayarız ve onu iki ay içerisinde düşürürüz." ifadesini kullandı.

Irak’ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası mecliste en büyük koalisyonu oluşturmak amacıyla siyasi gruplar arasındaki müzakereler devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor. 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 22:54
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