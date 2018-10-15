Irak'tan ABD açıklaması: Bölgeden çekilin

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimlerinden birinci çıkan Sairun Koalisyonu'nun milletvekilli Abid El Sade, ABD askerinin Irak’tan çıkarılması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Irak’ta bulunan bütün yabancı güçlere karşı olduklarını belirten Abid El Sade, "Irak’ın teröristlere karşı kendini savunabilecek güce sahip olduğunu" ifade etti.

El Sade, açıklamasında Irak eski başbakanı Haydar Abadi’nin ABD’li askerlerin Iraklı askerlere danışmanlık yaptıkları için Irak’ta kaldığı yönündeki sözlerine işaret ederek, “Ama ABD’li askerlerin de danışmanlık yaptıklarını görmüyoruz” diye konuştu.

Irak’ta ABD askerlerinin varlığı daha önce de gündemi gelmiş, pek çok siyasi kesim tarafından ABD güçlerinin ülkeyi terk etmeleri gerektiğine dair açıklamalar yapılmıştı..