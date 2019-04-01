0553 313 94 23

Irak'taki Türk okulu öğrencileri Osmanlı mutfağını tanıttı

01 Nisan 2019 Pazartesi 20:51
Irak'taki Türk okulu öğrencileri Osmanlı mutfağını tanıttı

KERKÜK (AA) - Irak Eğitim Bakanlığına bağlı Türkçe eğitim veren okullar tarafından düzenlenen sağlıklı beslenmeye teşvik etkinliği kapsamında Osmanlı mutfağı tanıtıldı.

Kerkük kent merkezindeki Barış Kız Lisesi'nde düzenlenen ve 24 lisenin katıldığı etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Yemekler arasında en yoğun ilgi Osmanlı mutfağına gösterildi.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Bölüm Başkanı Hazım Dakuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı beslenmeye teşvik etkinliği kapsamında öğrenciler tarafından Osmanlı mutfağının tanıtıldığını belirtti.

Bu etkinliğin, öğrencilere sağlıklı besin tüketmeyi ve kahvaltı alışkanlığı kazandırmayı hedeflediğini söyleyen Dakuklu, öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin yanı sıra etkinlikte bölge ülkelerinin yemek kültürüne de yer verildiğini aktardı.

Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullar tarafından bu çalışmaların yapılmasını teşvik ettiklerini belirten Kerkük Eğitim Müdürlüğü Müfettişi Zehra Kırdar da Osmanlı mutfağına ilginin büyük olmasını sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Osmanlı mutfağının zenginliğini katılımcılara aktarmak istediklerini dile getiren Barış Kız Lisesi öğrencilerinden Nurulhüda Müeyyed de zeytin yağlı sarma, içli köfte, saray sarması ve Osmanlı çorbaları gibi yemek çeşitlerini katılımcıların beğenisine sunduklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 20:51
  1. Kerkük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise öğrencileri KUTO’yu ziyaret etti
    1. Lise öğrencileri KUTO’yu ziyaret etti
    2. MHP Kuşadası İlçe Teşkilatından..
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    4. ABD'den skandal 'F-35' kararı!
    5. Almanya Dışişleri Bakanı ABD'den..
    6. Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Bu..
    7. Akıncı Üssü davası
    8. Seçimlere hile karıştıran 30 kişi..
    9. İstanbul'da bekletilen Rus gemisiyle..
    10. Filistin hükümeti ve Hamas'tan..
    11. Almanya Dışişleri Bakanı ABD’den..
    12. CHP İstanbul İl Başkanı Canan..
    13. Batman’da dereye düşen 3 yaşındaki..
    14. Alışveriş merkezinde dehşet anları!
    15. Ekrem İmamoğlu, "Gururla..
    16. Ermenistan Savunma Bakanlığı duyurdu:..
    17. Burdur’da trafik kazası: 3 ölü, 2..
    18. Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı..
    19. İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin..
    20. 'Fatih’i Suriyelilere teslim..
    21. Basketbolda maçın ardından
    22. Paris’te lösemi hastası Öykü için..
    23. Tarlada çalışırken park halindeki..
    24. YSK'dan flaş 'İstanbul' kararı!
    25. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    26. Idai kasırgasının bilançosu..
    27. Gaziosmanpaşa'da oy çalan CHP'liler..
    28. Bir oy farkla muhtarlığı kazandı
    29. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı mesaisi
    30. Batman'da 3 yaşındaki çocuk kayboldu
    Oy sayma işlemi devam ederken Davutoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
    Oy sayma işlemi devam ederken Davutoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı