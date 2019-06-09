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Irak’taki tarla yangınlarının sebebi: İhmalkarlık

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, ülke genelindeki sadece bir ay içinde meydana gelen 269 tarla yagınının ihmalkarlık sebebiyle olduğunu açıkladı.

09 Haziran 2019 Pazar 00:12
Irak’taki tarla yangınlarının sebebi: İhmalkarlık

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, ülke genelindeki sadece bir ay içinde meydana gelen 269 tarla yagınının ihmalkarlık sebebiyle olduğunu açıkladı.


Irak Sivil Savunma Müdürlüğü ülkenin genelinde arpa ve buğday tarlalarında çıkan yangınların sebebinin tespit edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Irak Sivil Savunma Genel Müdürü Kazım Bohan, ülke genelinde çıkan tarla yangınlarında sabotajın değil ihmalkârlığın tespit edildiğini söyledi. Bohan, bakımı yapılmamış tarım makinelerinden çıkan kıvılcımların, ihmal karlığın, sigara izmaritlerinin ve elektrik kabloları nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.


Bohan, ülkenin genelinde ekili 13 milyon dönümüm araziden 36 bin dönümünün yandığını ve ülkedeki tarlaların yüzde 1’inden bile daha az olduğuna dikkat çekti.


Bohan, “Her yıl hasat mevsimlerinde, tarlalarda ihmal nedeniyle yangın çıkabilir” diye konuştu.


Ülke genelinde geçtiğimiz bir ay boyunca 269 yangında 36 bin 993 dönüm tarım arazisi kül oldu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 00:12
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