Irak'taki şiddetli yağışlar çadır kamplarda yaşayanları vurdu

ERBİL (AA) - Irak'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, başta sığınmacı kampları olmak üzere özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.

Ülkenin kuzey bölgelerinde son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Erbil, Süleymaniye ve Musul kentlerinde çadır kamplarda su taşkını, yolların kapanması ve can kaybına yol açtı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesinin Kavala köyünde 16 yaşındaki bir kız çocuğu sel sularında mahsur kalan babasına yardım etmek isterken hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen çatışma ve terör olayları nedeniyle evlerini terk edip, çadır kamplarda ikamet eden iç göçmenlerin selden etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, farklı noktalardaki birçok çadır kampın sel suları altında kaldığı, yaklaşık 700 ailenin kamplardan ivedi bir şekilde daha güvenli bölgelere sevk edilmesi gerektiği kaydedildi.

- Musul'da ikinci kez "acil durum" ilan edildi

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele sırasında büyük yıkıma uğrayan Musul'da geçen hafta sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Şiddetli yağışların devam etmesi ve özellikle iç göçmen kamplarının büyük zarar görmesi sebebiyle Musul İl Meclisi ikinci kez acil durum ilan etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler de geçen haftadan bu yana selden zarar gören vatandaşların durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Musul'daki selzede sayısının 12 bine ulaştığı, söz konusu ailelere gerekli insani yardımın ulaştırılması konusunda bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

- Şehirlerarası ulaşımda zorluk yaşanıyor

Su seviyesinin artması ve nehirlerin taşması nedeniyle kentler arasındaki bağlantıyı sağlayan yollar da zarar gördü.

Erbil ve Süleymaniye kara yolu Smokoli bölgesinde su altında kaldı. Bu yolu kullanamayan araç sürücüleri, farklı yollar kullanarak evlerine ulaşmaya çalıştı.

Kuzeydeki iki önemli barajın su seviyesinin 1 metre yükseldiği kaydedildi. Derbendihan ve Dokan Baraj Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son iki günde barajlardaki su seviyesinin 1 metre kadar yükseldiği belirtildi.

IKBY Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların gelecek günlerde de devam etmesi öngörülüyor.