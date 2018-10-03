Irak'taki seçim kana bulandı! Ölüler var
Berhem Salih’in Irak Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle memleketi Süleymaniye’de yapılan kutlamalarda sokak magandalarının açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybetti.03 Ekim 2018 Çarşamba 14:55
Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Berhem Salih, Irak Meclisi’nde yapılan oylamanın 2. turunda en güçlü rakibi olan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayını açık bir farkla geride bırakarak cumhurbaşkanlığına seçildi.
Berhem Salih’in memleketi Süleymaniye’de geç saatlere kadar kent sokaklarında arabayla tur atan KYB’liler havai fişeklerle havaya ateş açarak sevinç gösterisi yaptı.
2 kişi hayatını kaybetti
Süleymaniye Devlet Hastanesi, sokak magandalarının açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Öte yandan, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi John Wells, cumhurbaşkanı seçiminin ülke tarihinde en demokratik seçim olduğunu altını çizerek, Berhem Salih’i kutladı.
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