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Irak'taki gösterilerde "hükümete istifa" mesajı

Bağdat'ta onlarca kişi, işsizlik ve hizmet yoksunluğunu protesto ederek, hükümeti istifaya çağırdı.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:25
Irak'taki gösterilerde "hükümete istifa" mesajı

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, artan işsizliği, kamu hizmeti yoksunluğunu ve yolsuzlukları protesto etti.

Göstericiler hükümeti istifaya çağırarak, sık sık "İran, ülkeyi dağıttı", "İran dışarı;Bağdat özgür kalacak" şeklinde sloganlar attı.

Güvenlik güçlerinin oluşturduğu bariyeri aşmak isteyen göstericilerle askerler arasında arbede yaşandı.

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyinde de benzer gösteriler düzenlendi.

SİSTANİ: GÖSTERİLER DAHA GÜÇLÜ BAŞLAR

Necef merkezli en büyük Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de gösterilerden önce yayımladığı mesajında, göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Sistani mesajında, "Gösteriler azalsa da başka zaman daha geniş ve güçlü şekilde tekrar başlar." ifadelerini kullandı.

Sistani, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimelerden sonra hükümetin kurulamamasına ilişkin de yeni hükümetin acilen kurulması ve gelecek Başbakanın "güçlü ve muktedir" olması gerektiğini vurguladı.

Şii merci Sistani'nin bu mesajı, Başbakan Haydar el-İbadi'nin ikinci dönem başbakanlığına karşı olduğu ve İbadi’den desteği çektiği şeklinde yorumlandı.

- Başbakan İbadi: "Göstericilerin taleplerine kulak verildi"

Sistani'nin mesajının ardından Başbakanlık basın ofisinden yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, göstericilerin taleplerine ilk günden itibaren kulak verildiği vurgulanarak, "Mercinin (Sistani) tüm çağrıları gözümüzde değerlidir öyle de kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Şii milis gücüne sahip Asayip Ehlilhak, Nuceba ve Ulusal Hikmet liderleri, Sistani'nin çağrılarını desteklediklerini ve yerine getirilmesi gerektiğini içeren açıklamalar yayımladı.

SADR'DAN 'BASTIRMAYIN' ÇAĞRISI

Seçim galibi Mukteda es-Sadr da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstericilere destek verdi. Şii lider, paylaşımında "Göstericileri bastırmaya son verin." ifadelerini kullandı.

Sadr, siyasilere hitaben de şunları kaydetti:

"Ey lider, ey siyasetçi, ne Ali (Hazreti Ali) ne Hüseyin (Hazreti Hüseyin) ve ne de Ömer (Hazreti Ömer) sana merhamet eder. Yönetimi reforme et."

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmanmıştı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:25
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