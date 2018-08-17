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Irak'taki göstericiler tehdit etti! Sivil itaatsizliğe başvururuz

Irak'ın güneyinde bulunan Basra kentinde devam eden gösterilerde, güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri göstericileri kızdırdı. Iraklılar, hükümeti sivil itaatsizliğe başvurmakla tehdit etti.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:28
Irak'taki göstericiler tehdit etti! Sivil itaatsizliğe başvururuz

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra kentindeki göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahaleye ve gözaltılara devam etmesi halinde "sivil itaatsizliğe" başvuracakları uyarısında bulundu.

Iraklılar, "kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, istihdam olanaklarının artırılması ve yolsuzlukla mücadele" talebiyle düzenledikleri gösterilere devam ediyor.

Basra'nın kuzeyindeki İzzeddin Selim bölgesindeki göstericilerden Cebbar el-Hafaci AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede durumun kritik olduğunu ve bölge halkının iki gün önce güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınanların serbest bırakılmasını beklediğini belirtti.

Hafaci, "Güvenlik güçlerinin silahsız göstericilere karşı güç kullanmaya devam etmesi halinde, kararımız sivil itaatsizliğe başvurmak olacak." dedi.

Basra kentinin merkezinde yer alan polis lojmanları bölgesinde de onlarca kişinin katıldığı gösteri düzenlendi. Gösteride yerel yönetim ve hükümetten temel hizmetlerin sağlanması ve genç kesimin işsizlik oranının azaltılması talebinde bulunuldu.

Irak güvenlik güçleri çarşamba günü, Basra kentinde bir göstericiyi darbederek ölümüne neden olmuş, 20 göstericiyi gözaltına almıştı.

BAĞDAT'DA EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, yolsuzluk yapanların hesap vermesini, işsizliğin bitirilmesini ve vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Güvenlik güçleri gösterinin düzenlendiği meydanın çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı ve bölgeyi trafiğe kapattı. Başbakanlık binası ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden yollarda da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Göstericilerden Muhammed Cabiri, yolsuzluğun üzerinin örtüldüğünü belirterek, "Siyasi kesimler ve partilerin büyük çoğunluğu kayırmacılık ve yolsuzluğa karıştığı için yolsuzluk yapanları ortaya çıkarma konusunda ciddi değil." diye konuştu. 

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Irak parlamentosunun İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:28
  1. Irak
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