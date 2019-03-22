Irak’taki feribot faciasında ölü sayısı 93’e yükseldi
Irak’ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 93’e yükseldi.22 Mart 2019 Cuma 00:00
Irak’ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 93’e yükseldi.
Dicle Nehri’ndeki bir eğlence parkındaki feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 93’e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan, "Musul’da batan gemide 93 vatandaşımızı kaybettik. Muhtemel ölüleri arama çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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