Irak’taki feribot faciasında ölü sayısı 85’e yükseldi Irak’ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 85’e yükseldi.

Irak’ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 85’e yükseldi.

Dicle Nehri’ndeki bir eğlence parkındaki feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 85’e yükseldi. Irak Başbakanı Adil Abdülmedi kaza sonucu ölenlerin sayısının 85’e yükseldiğini doğrularken olayla ilişkili 9 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ülkede yaşanan facia sebebi ile yas ilan edildi.

Musul Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise eğlence parkının sahibi ile feribotun sahibinin de aralarında bulunduğu park çalışanları görevlinin hakkında tutuklama kararı çıkardığını bildirdi.

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye toplanan Musullular mumlar yaktı.

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