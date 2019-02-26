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Irak'taki DEAŞ tehdidi yardım faaliyetlerini zora sokuyor

- ABD'li uluslararası insani yardım kuruluşu Mercy Corps, Irak'ın bazı bölgelerine terör örgütü DEAŞ nedeniyle ulaşmakta zorluk çektiklerini bildirdi - Mercy Corps Irak Direktörü Tanya Evans: "Yeniden imar sürecinde gecikmeler yaşanırken, DEAŞ gibi gruplar oluşan boşlukları dolduruyor" "Çatışmalardan etkilenen bazı bölgelerde, korumasız insanlara ulaşmakta her gün zorluk çekiyoruz. İnsani yardıma ihtiyaç duyulan çöl bölgelerine yardımın sağlanması konusunda çok ciddi tehlikelerle karşı karşıyız"

26 Şubat 2019 Salı 20:15
Irak'taki DEAŞ tehdidi yardım faaliyetlerini zora sokuyor

İSTANBUL (AA) - ABD'li uluslararası insani yardım kuruluşu Mercy Corps, Irak'ın bazı bölgelerine terör örgütü DEAŞ nedeniyle ulaşmakta zorluk çektiklerini bildirdi.

Irak'ta 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren Mercy Corps'tan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta artan şiddet olaylarının kırsal bölgelerdeki yardım faaliyetlerini zora soktuğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl ocak ayından bu yana radikal grupların 2 bine yakın farklı saldırı düzenlediği hatırlatılarak, terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi Musul'dan atılmasına rağmen örgütün Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Enbar vilayetinde yeniden gruplaşmaya başladığına dikkat çekildi.

Yardım kuruluşunun açıklamasında Mercy Corps Irak Direktörü Tanya Evans'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"Medyada okuduklarımız ve sahada gördüklerimiz saymakla bitmez. Ülkede yalnızca radikal gruplar öz güvenle büyüyor. Yeniden imar sürecinde gecikmeler yaşanırken, DEAŞ gibi gruplar oluşan boşlukları dolduruyor. Çatışmalardan etkilenen bazı bölgelerde, korumasız insanlara ulaşmakta her gün zorluk çekiyoruz. İnsani yardıma ihtiyaç duyulan çöl bölgelerine yardımın sağlanması konusunda çok ciddi tehlikelerle karşı karşıyız."

Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkede kaos yaşandığını belirterek, "Yeni bir DEAŞ oluşmaya ve net şekilde görünmeye başladı." demişti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, 19 Şubat'ta Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ''DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyuyoruz. Bulgularımıza göre yeni bir yer altı hareketi ortaya çıkıyor. Bu, Almanya dahil tüm dünya için yeni bir tehdit olacak." ifadelerini kullanmıştı.

- Suriye'den Irak'a sızılmasından endişe duyuluyor

Iraklı güçler, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren varlığının Aralık 2017'de büyük oranda sona erdiğini duyursa da teröristler özellikle kırsal bölgelerde zaman zaman güvenlik güçleri ve sivillere saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bağdat yönetimi, Suriye'de Irak sınırına yakın bölgelerde gizlenen teröristlerin sığınmacı görünümünde ülkenin iç kesimlerine sızıp yeni bir güvenlik tehdidi oluşturmasından endişe duyuyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:15
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