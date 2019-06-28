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Irak'taki Bahreyn Büyükelçiliği baskınında 54 kişi gözaltına aldı

28 Haziran 2019 Cuma 12:53
Irak'taki Bahreyn Büyükelçiliği baskınında 54 kişi gözaltına aldı

İSTANBUL (AA) - Irak İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'taki Bahreyn Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin 54 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yasin Tahir, yaptığı yazılı açıklamada Bahreyn Büyükelçilik binasına saldırı girişimine karıştıkları gerekçesiyle 54 kişinin yakalandığını belirtti.

Tahir, şüpheliler hakkında yasal işlemlerin bir an önce başlatılacağını kaydetti.

Bağdat’ta bir grup gösterici, Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına tepki amacıyla dün gece Bahreyn’in Bağdat Büyükelçilik binasını basmıştı. Binanın giriş kısmına geçen göstericiler, Bahreyn bayrağını indirerek, buraya Filistin bayrağı asmıştı.

Irak hükümeti de olaya ilişkin açıklamasında, Bahreyn Büyükelçiliğine yönelik saldırıdan derin üzüntü duyduğunu bildirmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı. Irak da Bahreyn'deki çalıştayı boykot ederek katılmamıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:53
  1. Bahreyn
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