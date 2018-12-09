Irak'taki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

ERBİL (AA) - Irak'ta çarşamba gününden bu yana devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, kentler arasındaki ulaşımı aksatırken, birçok eve de zarar verdi.

Ülkede en çok yağışların kaydedildiği kuzey vilayetleri Duhok, Erbil ve Süleymaniye'nin ana yolları başta olmak üzere birçok yerleşim alanının altyapısında ciddi hasarlar meydana geldi.

Erbil ve Süleymaniye kara yolu dünden bu yana büyük oranda araç trafiğine kapalı durumda. Sürücüler, farklı istikametleri kullanmaya çalışıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymaniye ve Kelar ilçesi arasında bir köprü tamamen yıkılırken, bazı köprülerde de kısmi hasarlar oluştu.

Ülkenin yerel medyasındaki haberlere göre özellikle Süleymaniye ve Erbil'de birçok ev su altında kaldı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye ederken, hükümetin ivedi bir şekilde yardımlarına koşması çağrısı yaptı.

Süleymaniye'deki Derbendihan ve Dokan Baraj Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, son iki günde barajlardaki su seviyesinin 1 metre kadar yükseldiği belirtilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada da ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen çatışma ve terör olayları nedeniyle evlerini terk edip, çadır kamplarda ikamet eden iç göçmenlerin selden etkilendiği belirtilmişti.

Açıklamada, farklı noktalardaki birçok çadır kampın sel suları altında kaldığı, yaklaşık 700 ailenin kamplardan daha güvenli bölgelere sevk edilmesi gerektiği kaydedilmişti.