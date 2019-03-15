0553 313 94 23

Irak'ta yolsuzlukları inceleyen kurumun başkanı hayatını kaybetti

Duhok'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Irak Şeffaflık Kurumu Başkanı İzzet Tevfik, iki gün önce yaptığı açıklamada yakında devlette yapılan 5 büyük yolsuzluk dosyasını açıklayacağını duyurmuştu

15 Mart 2019 Cuma 12:58
Irak'ta yolsuzlukları inceleyen kurumun başkanı hayatını kaybetti

BAĞDAT(AA) - Irak'ta yolsuzluk dosyalarını inceleyen Şeffaflık Kurumu Başkanı İzzet Tevfik geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Irak Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Şeffaflık Kurumu Başkanı Yargıç İzzet Tevfik, Duhok kentinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiştir." denildi.

Duhok Polis Dairesi Basın Sözcüsü Azad Taha ise dün akşam saatlerinde bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin kontrolden çıkarak çarpıştığını ifade etti.

Taha, söz konusu kazada Tevfik'in yanı sıra 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Bağımsız bir yapı olan Irak Şeffaflık Kurumu, devlet kurumlarındaki yolsuzluk dosyalarını inceleme yetkisine sahip.

Hayatını kaybeden Şeffaflık Kurumu Başkanı, iki gün önce yaptığı açıklamada, yakında devlette yapılan 5 büyük yolsuzluk dosyasını açıklayacağını duyurmuştu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:58
  1. Irak
  2. Şeffaflık Kurumu Başkanı
  3. trafik kazası
  4. yolsuzluklar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın doktoru’ seçildi
    1. Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın..
    2. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    3. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    4. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    5. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    7. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    8. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    9. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    10. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    11. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    12. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    13. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    16. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    17. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    20. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    21. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    22. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    23. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    24. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    25. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    26. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    27. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    28. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca..
    29. TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini..
    30. Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler