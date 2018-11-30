Irak'ta yeni kabinenin tamamlanmasına Baas engeli

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığındaki kabinenin bazı bakanları hakkında "kapatılan Baas Partisi mensubu oldukları" gerekçesiyle araştırma başlatıldı.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin "kabine adaylarının Baas bağlantısı araştırılsın" şeklindeki talebi üzerine, Irak Ulusal Sorgulama ve Adalet Kurumu'nun gönderdiği resmi yazıda, "halen İletişim Bakanı olan Naim Rubayi ile Savunma Bakanlığı için aday gösterilen isimler arasında bulunan General Faysal el-Cerba'nın Baas Partisi'ne mensubiyetleri açısından soruşturmaya dahil edildikleri" bildirildi. Söz konusu kişilerin temyiz haklarının sabit olduğu belirtildi.

Meclisteki Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili ve Hukuk Komitesi Üyesi Hüseyin el-İkabi de yaptığı basın açıklamasında, kabinede Baas mensubu bakanların bulunmasında sorumluluğun Başbakan Abdulmehdi'de olduğunu ileri sürerek, Başbakan hakkında dava açacağını söyledi.

Abdulmehdi'nin bakan ve bakan adaylarının öz geçmişlerini yeterince incelemediğini dolayısıyla kusurlu olduğunu dile getiren İkabi, "Bu işte Abdulmehdi, birinci suçlu konumunda." ifadelerini kullandı.

- BM Irak Özel Temsilcisi Necef'te Sistani ve Sadr'la görüştü

Öte yandan Irak'ta yeni kabinenin mecliste salı günü yapılacak oturuma yetiştirilmesi için siyasi grup liderleri arasındaki görüşmeler hız kalandı.

Iraklı siyasiler arasında görüşme trafiği hızlanırken Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis de soluğu Necef’te aldı. İlk olarak Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Sistani bir araya gelen Kubis, "yeni kabinenin tamamlanması" konusunu görüştü.

Sistani'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dini merciinin yeni hükümetten "yolsuzlukla mücadele, halka hizmet götürme ve istihdam yaratma gibi çalışmalar beklediğini ifade ettiği" aktarıldı.

Uzun süredir hiçbir görüşme talebini kabul etmeyen Sistani'nin Iraklı bir yetkili yerine BM Temsilcisi ile görüşmesi ve görüşmeye dair basın ofisinden fotoğraf da servis edilmesi dikkati çekti.

BM Irak Özel Temsilcisi Kubis Necef'te ayrıca, 12 Mayıs seçimlerinden birinci çıkan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile de "kabinenin tamamlanması" meselesini görüştü.

Başbakan Abdulmehdi geçen salı günü düzenlediği basın toplantısında, 22 kişilik kabinesinin henüz mecliste oylamaya sunulmayan 8 ismin Baas Partisi ile bağlantılı olup olmadıklarının araştırılması için Sorgulama ve Adalet Kurumu'na gönderildiğini açıklamıştı.

Irak Meclisi'nde 4 Aralık Salı günü kabinenin kalan üyelerinin seçilmesi için oturum düzenlenmesi bekleniyor.

Geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Geri kalan 8 bakanlık ise halen vekaleten yürütülüyor.

Sahibini bekleyen koltuklardan İçişleri Bakanlığı için Şii siyasi gruplar, Savunma Bakanlığı için ise Sünni gruplar tek aday üzerinde uzlaşamıyor.