Irak'ta yangın bir aileyi yok etti

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde iç göçmen olarak yaşayan 7 kişilik aile çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin AA muhabirine konuşan Süleymaniye'nin Çemçemal İlçesi Kaymakamı Remek Ramazan, elektrik sobasından kaynaklı çıkan yangında 7 kişilik ailenin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sobanın devrilmesi sonucu ilk önce kanepenin alev aldığını belirten Ramazan, aile fertlerinin uykuda olması nedeniyle durumu fark edemediğini aktardı.

Ramazan, ailenin Irak'taki terör ve iç çatışmalar nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce evlerini terk edip ilçeye geldiklerini ve iç göçmen statüsünde olduklarını kaydetti.







