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"Irak'ta yabancı askeri üsse karşıyız"

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad: "Irak'ta yabancı askeri üsse karşıyız. Bunu kabul etmeyiz ve topraklarımızda yabancı kara kuvvetleri askerleri bulunmuyor"

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:25
"Irak'ta yabancı askeri üsse karşıyız"

İSTANBUL (AA) - Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, yabancı askeri üsse karşı olduklarını ancak uluslararası koalisyon güçlerine bağlı eğitmen ve askeri danışmanların ülkesinde bulunduğunu söyledi.

Feyyad, başkent Bağdat'ta "DEAŞ Fikirleri ve Propagandasıyla Mücadele" adı altında düzenlenen uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, "Irak'ta yabancı askeri üsse karşıyız. Bunu kabul etmeyiz ve topraklarımızda yabancı kara kuvvetleri askerleri bulunmuyor." dedi.

ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon güçlerinin hükümetin talebi üzerine Irak'a geldiğini belirten Feyyad, koalisyon güçlerinin Iraklı güçlere istihbarat ve eğitim verip danışmanlık yaptığını dile getirdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ülkesinin İran ve ABD arasındaki çekişmedeki duruşuna değinen Feyyad, "Irak (topraklarının) başkalarına zarar vermek için bir üs olarak kullanılmasını reddediyor. Bunu Başbakan Adil Abdulmehdi teyit etmişti." diye konuştu.

Feyyad, Irak'ın gerek bölgedeki gerek diğer ülkelerle terör örgütü DEAŞ'ın bertaraf edilmesiyle güvenlik konusunda dayanışmaya hazır olduğunu yineledi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Irak'ta yabancı askeri üs bulunmadığını, ABD'li ve diğer yabancı güçlerin görevinin de DEAŞ'la mücadele, Irak güçlerini eğitmek ve onlara danışmanlık yapmakla sınırlı olduğunu söylemişti.

- Şii partilerden ABD varlığına karşı sert çıkışlar

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da ABD askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmişti.

Trump'ın bu açıklamasından sonra İran'a yakın Iraklı Şii liderler, ABD'nin ülkedeki varlığına daha sert tepki göstermişti.

Şii lider Mukteda es-Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu, İran'a yakınlığıyla bilinen Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih grubu ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ocak ayında ülkedeki ABD ve diğer yabancı güçlerin çıkarılmasını öngören yasa tasarısı hazırlamıştı.

- Bağdat yönetimi talep ederse ABD Irak'tan çekilebilir

ABD'nin Irak'taki Maslahatgüzarı Joey Hood da dün Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Irak hükümetinin talep etmesi halinde (ABD) güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO güçleri ülkeden çekilebilir." demişti.

Irak'ta sadece askeri danışman ve eğitmenlerinin bulunduğunu belirten Hood, ülkede ABD'ye ait herhangi bir askeri üs olmadığını öne sürmüştü.

Irak'ta görev yapan yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Iraklı güçlerle hareket ettiğini aktaran ABD'li yetkili, Iraklı güçlerin yabancı askeri danışmanların yardımı olmadan güvenliği sağlamada henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını savunmuştu.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden Irak'a asker gönderdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:25
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