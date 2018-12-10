Irak'ta Tuzhurmatu Köprüsü selden zarar gördü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ta Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde Kerkük-Bağdat kara yolu üzerindeki köprü zarar gördü.

Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan Zeynel Abidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede iki gündür süren şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiğini ve Tuzhurmatu Köprüsü'nün bir kısmının kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Abidin, "Taşkınlıklara neden olan yağmur köprüye hasar verdi. Kerkük-Bağdat kara yolu üzerindeki köprünün şu an sadece tek şeridi kullanılıyor." dedi.

Kaymakam Abidin, köprüdeki hasar nedeniyle kara yolunda trafiğin aksadığını ve uzun araç kuyruğu oluştuğunu belirtti.