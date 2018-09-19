Irak'ta Türkmenler seçime hazırlanıyor!

Irak Türkmen Cephesi (ITC) 30 Eylül'de yapılacak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimleri için Erbil'in Midya Salonu'nda aday tanıtım programı düzenledi.

Programa ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf'un yanı sıra siyasetçi, sanatçı, edebiyatçı ve çok sayıda Türkmen vatandaşı katıldı.

ITC Erbil Milletvekili Maruf, programda yaptığı konuşmada, IKBY'de 30 Eylül’de yapılan seçimin hem Türkmenler hem de bölge için önemli olduğunu ifade etti.

Seçimlerde toplam 8 Türkmen listesinin parlamentodaki 5 sandalye için yarıştığını hatırlatan Maruf, "Herhangi bir Türkmen listesi kendi iradesiyle siyaset yaparsa ve toplumunu temsil ederse biz onun yanında olup ona destek veririz." dedi.

Maruf, seçimde Türkmenlerin bir yol haritasına sahip olduklarını söyleyerek, "Türkmenler bölgede önemli bir faktör. Mutlaka devletin önemli kademelerinde görev almaları gerekir. Bizim amacımız bu siyasi denklemde varlığımızı göstermektir." diye konuştu.

Geçmişte Türkmenlere birçok söz verildiğini ancak birçoğunun pratikte hayata geçirilmediğini dile getiren Maruf, 2013'te IKBY'de yeni hükümet kurulurken katıldıkları bir toplantıda Türkmen işlerinden sorumlu bir heyet veya bir bakanlık kurulmasını talep ettiklerini ancak bunun halen gerçekleşmediği siteminde bulundu.

"BİRLİKTE YAŞAMAK HEDEFİMİZ"

Maruf, şöyle devam etti:

"Bizim yol haritamızın içinde Türkmencenin resmi dil olması vardır. Türkmenler bölgede ikinci ana unsurdur. Bölgede eğer bir anayasa hazırlanacaksa mutlaka içeriğinde Türkmen dilinin resmi dil olduğu belirtilmelidir."

Bölgenin önemli kararlarında Türkmenlere danışılmadığını vurgulayan Maruf, bunun sadece Erbil için geçerli olmadığını Bağdat için de aynı durumun söz konusu olduğunu kaydetti.

ITC Erbil İl Başkanı ve Milletvekili Adaylarından İmdat Bilal da, "Bölgede Türkmenler, Kürt kardeşlerimizden sonra ikinci unsur. Birlikte yaşamak temel hedefimiz. Hepimiz aynı geminin içinde bulunduğumuzdan dolayı birbirimizi kabul etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde ITC listesi 5 adaydan oluşuyor. Bunlardan 4'ü Erbil'de diğeri ise Süleymaniye'nin Kifri ilçesinde yarışıyor.

Program, Türkmen sanatçıların seslendirdiği Türkülerle sona erdi.

IKBY parlamentodaki 11 kotadan 5'ine sahip olan Türkmenler seçimlere farklı 8 listeden katılıyor.