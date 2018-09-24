Irak'ta Türkmenler adayını belirledi!

Irak Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Abbas Beyatlı, ''Irak'ta 3.temel etnik unsur olan Türkmenler olarak, Cumhurbaşkanlığı görevine talibiz" dedi.

Yalnızca bir etnik veya mezhepsel grubun değil tüm Iraklıların cumhurbaşkanı olacağını savunan Beyatlı, sözlerine şunları ekledi:

“Irak'ın toprak bütünlüğünü en çok savunan biz Türkmenler, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Artık parti, mezhep ve etnik kimlik anlamında taraf tutan bir cumhurbaşkanı istemiyoruz.”

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, bugün yaptığı açıklamada, partisinin Cumhurbaşkanlığı makamı için Fuad Hüseyin’i destekleyeceklerini belirtti.

"TÜM IRAK'I TEMSİL EDECEĞİM"

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Berhem Salih’i Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişti.

Vataniyye Koalisyonu Üyesi Kürt kökenli Sirva Abdulvahid, dün yaptığı açıklamada, "Bağımsız kadın siyasetçi olarak Cumhurbaşkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Tüm Irak’ı temsil edeceğim" demişti.