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Irak'ta Türkmen Basın Günü kutlandı

24 Şubat 2019 Pazar 19:09
Irak'ta Türkmen Basın Günü kutlandı

Erbil (AA) - Irak'ın Erbil kentinde Türkmen Basın Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil il binasında yapılan etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı Mahmut Çelebi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta Türkmen basınının geçmişe nazaran ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin Türkmen basınındaki rolüne değinen Maruf, "Bugün bizim medyamız bu aşamaya gelmişse ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük payı ve desteği vardır." diye konuştu.

Maruf, Irak makamlarının Türkmen basınını gözardı ettiğini belirterek, hem Irak merkezi hükümetinin hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkmen basınına önem vermesini istedi.

Türkmenlerin Irak'ın önemli bir parçası olduğunun altını çizen Maruf, Türkmen basınının, hem Erbil hem de Bağdat makamlarından destek alma hakkı bulunduğunu belirtti. Maruf, "Biz maddi destekten bahsetmiyoruz. Lojistik ve manevi destekten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı Mahmut Çelebi de gazetenin her millet için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Milletlerin basındaki rolünün önemine değinen Çelebi, "Bir millet ilerlerse kendi gazetesi olması gerekir. Bir milletin eğer eğitim, kültür ve gazetesi yoksa o millet hiçbir zaman ilerlemez." diye konuştu.

Öte yandan etkinlik kapsamında açılan Türkmen gazete, dergi ve kitaplarının yer aldığı sergi katılımcılardan ilgi gördü.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl süren "Havadis Gazetesi" ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:09
  1. ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf
  2. Türkmen Basın Günü
  3. Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı Mahmut Çelebi

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