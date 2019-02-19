Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı : 3 ölü Irak'ın Anbar kentinin güneydoğusunda, terör örgütü DEAŞ tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Irak'ın Anbar kentinin güneydoğusunda, terör örgütü DEAŞ tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Irak güvenlik güçlerinden Yüzbaşı Ahmet el-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının, Anbar kentinin batısındaki Nuheyib kasabasında Irak-Suudi Arabistan sınır karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki polisin öldüğünü ifade etti. DEAŞ'lı teröristlerin, saldırının ardından 3'ü polis 8 kişiyi kaçırdığı bilgisini paylaşan Duleymi, rehinelerden birinin de infaz edildiğini ancak bu kişinin güvenlik mensubu olup olmadığı hakkında bilgileri bulunmadığını bildirdi.

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