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Irak’ta tavuk yetiştiricilerinden protesto

Irak’ın Erbil kentinde tavuk ithalatının yasaklanmasını isteyen tavuk yetiştiricileri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu önünde gösteri yaptı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:39
Irak’ta tavuk yetiştiricilerinden protesto

Irak’ın Erbil kentinde tavuk ithalatının yasaklanmasını isteyen tavuk yetiştiricileri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu önünde gösteri yaptı.


IKBY parlamentosu binası önünde toplanarak piyasanın tamamını karşılayacak olan yerli ürünle yetinmeyi isteyen Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerindeki onlarca tavuk yetiştiricisi, yurt dışından donmuş ve canlı tavuk ithalatının yasaklanmasını istedi. Tüketici ile üretici arasında denge kurulmasını isteyen çiftlik sahipleri açtıkları pankartlarla “Yerli ürün yetiyor”, “Paramızın yurt dışına gitmesine izin vermeyelim” ve “Yurt dışından tavuk gelmesini istemiyoruz” sloganları attı.


Geçtiğimiz ay Irak hükümetinin başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklaması Irak’ta yumurta fiyatının ikiye katlanmasına yol açmıştı. Iraklı tüketiciler ise tavuk ithalatının yasaklanmasıyla yine benzer sorunlarından yaşanmasından endişe ediyor.


Öte yandan, Irak’ın başkenti Bağdat ile Diyala ve Vasıt illerinde de geçtiğimiz yıl benzer gösteriler yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:39
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