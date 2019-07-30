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Irak'ta tartışmalı bölgelerle ilgili madde yeniden yürürlükte

- Irak Federal Mahkemesi, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili 140. maddenin yürürlükte kalması kararını aldı

30 Temmuz 2019 Salı 13:39
Irak'ta tartışmalı bölgelerle ilgili madde yeniden yürürlükte

BAĞDAT (AA) - Irak Federal Mahkemesi, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili olan Anayasanın 140. maddesinin yürürlükte kalmasına karar verdi.

Mahkeme Sözcüsü İyas Samuk yaptığı yazılı açıklamada, "Federal Mahkeme, Mithat Mahmut başkanlığında tüm üyelerin de hazır bulunmasıyla toplanarak parlamentonun, 140. maddenin yürürlükte olup olmadığı yönünde ilettiği yazılı sorusunu inceledi. Buna göre mahkeme 140. maddenin, Irak devlet yönetimi yasasının 58. maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, yürürlükte kalmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan Samuk, mahkemenin, 140. maddenin uygulanması için belirtilen tüm aşamaların (normalleşme, sayım ve referandum) yerine getirilmesi için böyle bir karar aldığını söyleyerek, söz konusu kararın "teknik bir karar" olduğunu kaydetti.

- Tartışmalı 140.madde nedir?

Irak Anayasasında Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili olan 140. madde, üç aşamadan oluşuyor.

Buna göre, önce Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde (Diyala, Musul ve Salahaddin) eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin dönemi ve 2003 sonrası yaşanan demografik değişiklik durumu normalleştirilecek, ardından nüfus sayımı yapılacak ve daha sonra bu bölgelerin merkezi yönetime mi yoksa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) mi bağlanmasına karar verilmesi için referanduma gidilecek. Anayasaya göre tüm bunların Aralık 2007'e kadar gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

O dönem Kerküklü Türkmen, Kürt ve Arap siyasi temsilcilerden oluşturulan komisyon hiçbir sonuca ulaşamamıştı ve söz konusu madde 2007 yıl sonunda yürürlükten kalkmıştı.

Kürt siyasi liderler, özellikle Kerkük'ün statüsünün belirlenmesi için 140. maddenin uygulanması gerektiğini savunurken, Kerküklü Türkmen ve Araplar ise maddenin 2007 sonunda hukuken sona erdiğini dile getiriyordu.

Türkmen ve Araplar, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) gibi Kürt siyasi partilerin, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere ülkenin kuzey kentlerinden bu bölgelerin demografik yapısını değiştirecek ölçüde nüfus kaydırdığını savunuyor.






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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:39
  1. 140.madde
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  3. Irak
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