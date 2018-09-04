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Irak'ta tansiyon yükseliyor! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın güneyinde bulunan Basra'da ekonomik kriz ve hükümet yetersizlikleri nedeniyle yapılan protestolarda 7 kişi hayatını kaybetti. Göstericiler valilik binasını ateşe verdi.

04 Eylül 2018 Salı 22:13
Irak'ta tansiyon yükseliyor! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın güneyinde bulunan petrol zengini Basra kentinde hükümet hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek için sokaklara çıkan göstericilerden 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, göz yaşartıcı gaz ve canlı mermi kullanarak göstericileri dağıtma girişimlerine rağmen, yüzlerce protestocu Basra valiliği önünde toplandı ve binaya ateş açtı.

Olaylar sırasında, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 7gösterici yaşamını yitirdi.

Göstericilerin akşam saatlerinde Basra Operasyonlar Komutanlığı ve Basra Valiliği binasına yöneldiği ve valilik binasını ateşe verdiği belirtildi.

Akşamın ilerleyen saatlerinde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmada, 9 güvenlik görevlisinin yaralandığı bilgisine ulaşılırken, göstericilerden yaralananların sayısına dair net bir bilgi edinilmedi.

VALİLİK BİNASI ATEŞ ALDI

Öte yandan, Basra itfaiyesinin valilik binasından yükselen alevleri söndürmekte yetersiz kaldığı ve alevlerin yayıldığını bildirili.

Irak Başbakanı Haydar Abadi dün Basra’da yaşamını yitiren bir protestocuyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını vermişti.

Yolsuzluk ve hizmet yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilerde dün Yasir Mekki isimli şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 6 gösterici de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:13
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