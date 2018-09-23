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Irak'ta sürpriz gelişme! Bir ilk yaşandı

Irak’ta Kürt kökenli bağımsız siyasetçi Abdulvahid, Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı.

23 Eylül 2018 Pazar 14:03
Irak'ta sürpriz gelişme! Bir ilk yaşandı

Abdulvahid, Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, “Bağımsız kadın siyasetçi olarak Cumhurbaşkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Tüm Irak’ı temsil edeceğim.” dedi.

Irak Cumhurbaşkanlığı görevinin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında sınırlandırıldığını ve bunun haksızca bir tutum olduğunu dile getiren Abdulvahid, ''Milletvekili olduğum dönemde tüm Irak için çalıştım. Ayrılıkçı politikalara da karşı çıktım.'' diye konuştu.

Kadın siyasetçi Abdulvahid, seçildiği takdirde tüm ülke halkını eşit şekilde temsil edeceğini ifade ederek, "Iraklı olmamla gurur, Kürt oluşumla da onur duyarım. Irak kadınını da temsil ediyorum. Önce Iraklı sonra Arap, Kürt, Türkmen, Şii ve Sünni olacağıma söz veriyorum.” şeklinde konuştu.

Sirve Abdulvahid, bu dönem Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan ilk kadın siyasetçi olarak biliniyor. Geçen dönem Irak Meclisi Goran Hareketi Milletvekili olan Abdulvahid, söz konusu partiden istifa etmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığına, KYB adına Berham Salih’in de adaylığı açıklanmıştı.

Bazı KDP’liler, Salih’in tüm Kürtlerin adayı olmadığını, kendilerinin de Cumhurbaşkanı adayının olacağını ifade etmişti.

Bağdat’ta dün temaslarda bulunan bugün de Mukteda es-Sadr ile görüşmek için Necef’e giden Neçirvan Barzani’nin Cumhurbaşkanlığı müzakereleri için geldiği iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 14:03
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