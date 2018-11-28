Irak'ta "Suriye sınırını Haşdi Şabi korusun" tartışmaları

Hazeli, yaptığı basın açıklamasında, "Hükümet, Haşdi Şabi'ye daha önce başarılı olduğu Irak-Suriye sınır güvenliğinin sağlaması için resmi olarak görev vermeli." dedi.

Irak'ın DEAŞ tehdidinden henüz tam anlamıyla kurtulamadığını söyleyen Hazeli, "Suriye'de istikrar olmadıkça Haşdi Şabi'nin sınırda bulunması şarttır." ifadesini kullandı.

- Musul Arap Aşiretlerinden tepki

Şii milis gücü liderinin bu çıkışı ülkede tartışma yarattı.

Musul Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el-Huveyyit, Hazeli'nin açıklamalarını reddettiklerini belirterek, Haşdi Şabi güçlerinin Irak-Suriye sınırında bulunmasının risk oluşturacağını ve bunu ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine de ilettiklerini söyledi.

Huveyyit, "Iraklı milisler, Suriye'deki milislerle anlaşarak Haşdi Şabi için gümrük kapısı açmayı düşünüyorlar." dedi.