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Irak'ta "Suriye sınırını Haşdi Şabi korusun" tartışmaları

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altında bulunan silahlı Asaib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazeli, Irak- Suriye sınırının korunması konusunda Haşdi Şabi için hükümetten resmi görevlendirme istedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
Irak'ta "Suriye sınırını Haşdi Şabi korusun" tartışmaları

Hazeli, yaptığı basın açıklamasında, "Hükümet, Haşdi Şabi'ye daha önce başarılı olduğu Irak-Suriye sınır güvenliğinin sağlaması için resmi olarak görev vermeli." dedi.

Irak'ın DEAŞ tehdidinden henüz tam anlamıyla kurtulamadığını söyleyen Hazeli, "Suriye'de istikrar olmadıkça Haşdi Şabi'nin sınırda bulunması şarttır." ifadesini kullandı.

- Musul Arap Aşiretlerinden tepki

Şii milis gücü liderinin bu çıkışı ülkede tartışma yarattı.

Musul Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el-Huveyyit, Hazeli'nin açıklamalarını reddettiklerini belirterek, Haşdi Şabi güçlerinin Irak-Suriye sınırında bulunmasının risk oluşturacağını ve bunu ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine de ilettiklerini söyledi.

Huveyyit, "Iraklı milisler, Suriye'deki milislerle anlaşarak Haşdi Şabi için gümrük kapısı açmayı düşünüyorlar." dedi.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
  1. Asaib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazeli
  2. Haşdi Şabi
  3. Suriye sınırı

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