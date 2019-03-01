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Irak'ta "Sünni liderlere af" iddiasına yalanlama

01 Mart 2019 Cuma 12:26
Irak'ta "Sünni liderlere af" iddiasına yalanlama

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi, eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi, eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi ve Sünni aşiret liderlerinden Ali Hatem Süleyman hakkında "af kararı" çıktığı yönündeki iddia yalanlandı.

Irak'ta yayın yapan bir televizyon kanalının haberinde, eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde idam cezasına çarptırılan Sünni liderlerden Haşimi, hakkında tutuklama kararı olan İsavi ve DEAŞ saldırıları sonrası haklarında tutuklama kararı çıkarılan Esil Nuceyfi ile Ali Hatem Süleyman'a yönelik "af kararı" çıktığı ve bu kişilerin gelecek günlerde ülkeye geri döneceği öne sürüldü.

Bu haberlerin ardından Irak Yüksek Yargı Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yazılı açıklama yaparak, af iddiasını yalanladı. Bayraktar, haklarında yargı kararı bulunan yurt içi veya yurt dışında yaşayan kişilerin temyiz başvuru hakkının olduğunu hatırlattı.

Irak Merkezi Ceza Mahkemesi tarafından ülkede "ölüm timleri kurmak ve yönetmekle diğer terör eylemlerine yol açtığı" gerekçesiyle 3 kez idama çarptırılan Tarık Haşimi hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın da (Interpol) yakalama kararı çıkardığı biliniyor. Haşimi, Irak'taki idam kararlarını reddederek, bunun "siyasi" olduğunu söylemişti.

Irak Mahkemesi, 5 Nisan 2013'te Rafi el-İsavi hakkında mali ve idari yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle tutuklama ve soruşturma kararı çıkarmıştı.

O dönem Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden İsavi, Bağdat'ın batısındaki Ramadi kentinde Maliki hükümetini protesto amacıyla düzenlenen gösteride, görevinden istifa ettiğini ve halkın içine girerek muhalif çalışmalarda bulunacağını açıklamıştı.

Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye de DEAŞ saldırıları sırasında görevini kötüye kullanması gerekçesiyle hapis cezası verilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Nuceyfi'ye yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konulmuştu.

Enbar'daki aşiret liderlerinden Ali Hatem Süleyman hakkında da DEAŞ saldırılarında güvenlik güçlerine yönelik kışkırtma ve provokasyon girişimleri iddiasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

Söz konusu Sünni liderlerin, ülke dışında olduğu biliniyor.




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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:26
  1. Irak
  2. Tarık Haşimi

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