Irak'ta son 13 yıldaki elektrik bakanları hakkında soruşturma kararı

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanlığı, son 13 yılda elektrik sektöründeki tüm ihalelerin incelenmesi için eski elektrik bakanları ve enerjiden sorumlu 2 başbakan yardımcısı hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Irak Meclisi bünyesindeki Yolsuzluk Komisyonu Üyesi Sabah es-Sadi, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın gerçek sorununun devlet kurumlarındaki yolsuzluk olduğunu söyledi.

Sadi, bu kapsamda Meclis Başkanlığına, Elektrik Bakanlığınca 2006 yılından bu yana yapılan tüm ihalelerin incelenmesi için bir komisyon kurulması önerisi sunduklarını belirtti.

Soruşturma önergesinde mevcut Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ve daha önce görev yapan 5 eski bakanın yer aldığını belirten Sadi, ayrıca Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Enerjiden Sorumlu Yardımcısı ve Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile yine aynı pozisyondaki eski Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şariştani'nin de bulunduğunu söyledi.

Sabah es-Sadi, Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi'nin 76 milletvekilinin imzasıyla sunulan teklifi kabul ederek soruşturma komisyonu kurulmasına karar verdiğini aktardı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkenin kronik sorunu haline gelen elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek ve Irak'ın enerji altyapısını güçlendirmek için son olarak 30 Nisan'da Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Siemens şirketiyle 14 milyar avroluk bir anlaşmaya imza atmıştı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2018 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Irak, 180 ülke arasında 168. sırada yer alıyor.































