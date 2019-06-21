Irak’ta Şiilere ait camide canlı bomba kendini patlattı

Irak’ta Şiilere ait İmam Muntazer Hüseyiniye Cami’ine giren canlı bomba kendini patlattı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şiilere ait İmam Muntazer Hüseyiniye Cami’ine giren bir canlı bomba kendini patlattı. Patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Görgü tanıklarına göre başkentin doğusundaki Belediyat bölgesinde bulunan camiye giren bir kişi bir süre sonra kendini patlattı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, dün gece geç saatlerde Diyala iline bağlı Hanekin ilçesinde bir kahvehaneyi hedef alan saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.