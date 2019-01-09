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Irak'ta Şii siyasi partiler arasında ABD askerleri tartışması

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
Irak'ta Şii siyasi partiler arasında ABD askerleri tartışması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta ABD askerlerinin varlığı Şii siyasi partiler arasında yeni tartışmalara yol açtı.

İran'a yakın bazı Şii partiler son günlerde, ABD'nin Aralık 2011'de Irak'tan askerlerini çektiğini ancak eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi döneminde tekrar ülkeye döndüğüne yönelik suçlayıcı açıklamalar yapmaya başladı.

Gelişmeler üzerine İbadi liderliğindeki Nasr Koalisyonu tarafından yayımlanan açıklamada ise ABD askerlerini ülkeye tekrar çağıran kişinin 2006-2014 yıllarında iki dönem başbakanlık görevinde bulunan Nuri Maliki olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Eski Irak Başbakanı Nuri Maliki, 24 Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve kentlerin düşmesinden sonra ABD'nin Irak'a asker göndermesi çağrısı yapmıştı." ifadeleri kullanıldı.

Nasr Koalisyonu, Maliki'nin bu çağrısının belgelerle Birleşmiş Milletler ile Irak ve ABD arasındaki stratejik anlaşmada sabit olduğunu, ABD askerlerinin İbadi'nin göreve başladığı 8 Eylül 2014'ten önce Irak'ta konuşlanmaya başladığını kaydetti.

İran'a yakın Şii siyasi partiler, ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede büyük oranda sona gelinmesine rağmen askerlerini çekmemesine tepki gösteriyor.

- ABD askerlerinin üniforma ve silahla çarşıya çıkması

Irak'taki ABD askerlerinin varlığı geçen hafta yaşanan bir olayla da tartışma konusu olmuştu.

ABD'li Tuğgeneral Austin Renforth ve beraberindeki bir grup askerin, cuma günü Bağdat'ta kafe ve kitapçıların bulunduğu Mutabanna Caddesi'nde çay içip vatandaşlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.

Askeri üniformalar ve Iraklı askerlerin koruması altında kafede çekilen görüntüler daha sonra Irak yerel medyasında da geniş yer buldu.

Şii lider Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu ve İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Asaib Ehl el-Hak bu duruma sert tepki göstermişti.

- ABD'nin Irak'ta 5 bin askeri var

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
  1. ABD
  2. Irak
  3. İbadi

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