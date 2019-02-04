0553 313 94 23

Irak'ta Şii milis liderden, "ABD'ye karşı koymaya hazırız" açıklaması

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays el-Hazeli:-"ABD güçlerine karşı egemenliğimizi koruma ve onlara karşı koyma (silahlı olarak) görevine hazırız"

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:05
Irak'ta Şii milis liderden, "ABD'ye karşı koymaya hazırız" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays el-Hazeli, ABD askerlerinin parlamentodan çıkacak karara rağmen Irak'ta kalmaya devam etmesi halinde buna karşı koymaya (silahlı olarak) hazır oldukları tehdidinde bulundu.

ABD'nin Irak'taki varlığının ülkesinin çıkarına olmadığını ifade eden Hazeli, Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'nin buradaki varlığı gizli gündemlerini uygulamak içindir. ABD Başkanı, bunu açıkça söylüyor. ABD, İsrail'in güvenliğini kendi ulusal güvenliğinin bir parçası olarak görüyor. Irak'taki varlığı da, İsrail'in güvenliğini korumak içindir ve İran'ın buna zarar vereceğini düşünüyor." şeklinde konuştu.

Şii milis gücü lideri, ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için parlamentonun karar alması gerektiğinin önemli olduğunu dile getiren Hazeli, hükümetin İçişleri ve Savunma gibi bakanlıklardan yoksun olmasının ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması çabaları karşısında zayıf kalabileceği tartışmalarına ilişkin ise, "22 sandalyeli hükümet kabinesinde 19 bakanlık bulunuyor. Bu da, azımsanacak bir sayı değil. Bu, büyük bir sorun sayılmaz. Önceki hükümetlerde 6 bakanın bir anda istifa ettiğini görmüştük." cevabını verdi.

Hazeli, ABD'nin parlamento kararı ve anayasaya rağmen varlığını zorla sürdürmesi halinde buna "silahlı olarak" karşı çıkacaklarını şu sözlerle dile getirdi:

"DEAŞ'a karşı cihat çağrısına kulak verdiğimiz gibi, parlamento kararına rağmen varlığını zorla empoze eden ABD güçlerine karşı egemenliğimizi koruma ve onlara karşı koyma (silahlı olarak) görevine hazırız ve böyle bir görevi de şerefle yürütürüz. Irak, siyasi ve askeri olarak iradesini ortaya koyabilir. DEAŞ sonrası dengeler büyük ölçüde değişti ve Irak artık eskisi gibi mezhepsel olarak bölünmüş, askeri ve siyasi olarak zayıf bir ülke değil. Trump, 6 bin ya da 9 bin askeriyle, ordusu, polisi ve Haşdi Şabisiyle 1 milyonu bulan askere sahip 38 milyonluk Irak halkına karşı iradesini empoze edemez."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:05
  1. Bağdat
  2. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Umran Dergisi 2018 Mayıs sayısı çıktı!
    1. Umran Dergisi 2018 Mayıs sayısı çıktı!
    2. Trabzonspor'da sakatlık şoku! GS..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Türkler Google'da en çok neyi arıyor?
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. Böylesi görülmedi! Bir adımda şehir..
    7. Çocuklar camiye alıştı
    8. Google Plus kapanıyor mu? Google Plus..
    9. "Reynmen'in klibi çalıntı çıktı" iddiası
    10. AK Parti anket sonuçlarını açıkladı!
    11. Allah kimseyi hazımsız etmesin
    12. Irak'ta Şii milis liderden, "ABD'ye..
    13. Beşiktaş ara vermedi
    14. Super Bowl nedir?
    15. Minik Zeynep yetimler için..
    16. "İndirimler olmasa enflasyon yüzde..
    17. Avrupa'dan Fransa'ya ilk tepki:..
    18. Barzani'den "Sincar vilayet olsun"..
    19. 'Tam Bağımsız Türkiye'ye bir adım daha
    20. "İhracatçılar, ocakta ülke bayrağını..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor