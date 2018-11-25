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Irak'ta şiddet gören kadınlar sessiz kalmayı tercih ediyor

- Irak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla ülkedeki kadınların durumuna ilişkin bir program düzenlendi - Programda konuşan Kerkük Sağlık Müdürlüğü Psikiyatri Uzmanı Kemal Cuma:"Ülke genelinde şiddet gören kadınların yüzde 95'i yasal haklarını kullanmıyor"

25 Kasım 2018 Pazar 15:47
Irak'ta şiddet gören kadınlar sessiz kalmayı tercih ediyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Kentteki bir konferans salonunda düzenlenen programa, Kerkük'teki idari yetkililer, din adamları, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle çok sayıda kadın aktivist katıldı.

Kerkük Sağlık Müdürlüğü Psikiyatri Uzmanı Kemal Cuma, AA muhabirine program sırasında yaptığı açıklamada, Irak'ta şiddet gören kadınların durumuna değinerek, "Ülke genelinde şiddet gören kadınların yüzde 95'i yasal haklarını kullanmıyor." dedi.

Kadınların sessiz kalmayı tercih etmelerinin nedenlerini sıralayan Cuma, "Toplumsal baskı ve korku kadınların susmasına neden oluyor. Bize isimlerini vermeden çözüm ve tedavi için müracaat eden kadınlar, polise şikayet etmekten korkuyor." ifadelerini kullandı.

Cuma, kadınların yüzde 14’ünün hamileyken fiziksel şiddete maruz kaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çizik, sıyrık, gözlerde morarma gibi darp belirtilerine rastlanan kadınlar, hastanelere müracaatları sırasında önce kaza olduğunu bildiriyorlar ancak daha sonra psikiyatr ile yapılan görüşmelerde bunun gördüğü şiddet sonucu olduğu ortaya çıkıyor.''

Program katılımcılarından kadın aktivist ve Emel Sivil Toplum Örgütü Başkanı Surud Muhammed, Kerkük dahil Irak genelinde kadın intiharlarında son iki yılda endişe verici bir artışın meydana geldiğine dikkati çekti.

Muhammed, Irak'ta yıllardır devam eden terör olayları ve çatışmalardan en çok etkilenenlerin başında kadın ve çocukların geldiğini hatırlatarak, hükümetin de söz konusu olaylarda mağdur olan kadınlara yardım eli uzatmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:47
  1. Irak
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