Irak’ta sel uyarısı

Irak’ı bir haftadır etkisi altına alan şiddetli yağışlar birçok yerde sele neden olurken başkent Bağdat’ın bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü’nün sağanak yağışların yol açtığı sel uyarısında bulunmasının ardından birçok kentte güvenlik önlemleri alındı. Özellikle İran sınırından ülkeyi etkisi altına alması beklenen selin önlenmesi için tedbirler alan Bakanlar Kurulu ilgili makamları, sel tehlikesi altında olan Selahattin, Kerkük, Diyala, Bağdat, Vasıt, Misan ve Zikar kentlerinde tedbirlerini artırarak vatandaşları su kenarlarından uzak durmaya çağırdı. Bağdat’ın bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü, İran sınırından gelen selin Diyala, Kut, Bedre, ve İmara bölgelerini etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulundu.