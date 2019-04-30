Irak'ta seçim komisyonu ofisinde yangın

Irak'ta seçim komisyonu ofisinde yangın30 Nisan 2019 Salı 21:48
ERBİL (AA) - Irak Yüksek Seçim Komisyonunun Erbil ofisinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.
Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında seçim sandıklarıyla kuruma ait birçok malzemenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Abdülhamid, "Can kaybı yok. Sadece maddi zarar var. İlk belirlemelere göre zarar milyonlarca dolar civarında." dedi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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