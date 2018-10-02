Irak'ta seçim ikinci tura kaldı!

Irak meclisindeki oylamanın birinci turunda 7 adaydan hiçbiri, gerekli 220 oya ulaşamadığından cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı yarışında Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı Berhem Salih 165, Kürdistan Demokrat Partisi adayı Fuad Hüseyin 89 oy aldı.

Bağımsız kadın siyasetçi Sirve Abdulvahid'e ise 18 oy çıktı. İkinci turun bu akşam yapılması bekleniyor. İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan Salih ve Hüseyin yarışacak.

İkinci turda ise salt çoğunluğu alan kazanıyor.