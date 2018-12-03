Irak'ta Sadr'dan Abdulmehdi'ye "süreli destek"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerden birinci çıkan hareketin lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'ye "bir yıl içinde başarılı olamazsa hükümetten desteğini çekerek muhalefetteki yerini alacağı" uyarısında bulundu.

Ülkede en geniş Şii halk tabanına sahip olan Sadr, Başbakan Abdulmehdi'ye hitaben bir mesaj yayınladı.

Abdulmehdi'ye yeni hükümetin başarılı olması için bir yıl süre tanıdığını belirten Sadr mesajında, "Makam ve mevki için perde arkasında dönen pazarlıklara kulak asmamak ve Savunma ile İçişleri bakanlığı için teknokrat isimler getirerek doğru temeller üzerinde bir devlet inşa etmekle yükümlüsün." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı'na hitaben "Doğru temelleri atma konusunda başarılı olduğun takdirde hükümetini destekler ve güçlendiririz." diyen Sadr, özellikle halka hizmet götürme, sınır güvenliğini sağlama, Irak'ın bölgesel ve uluslararası alandaki yerini yeniden kazandırma gibi noktalarda başarılı olmasını isteyerek aksi takdirde hükümetin yanında değil karşısında yani muhalefette olmayı seçeceklerini ifade etti.

Abdulmehdi'nin dış müdahalelerden uzak şekilde karar alması gerektiğini vurgulayan Sadr, "Biliyorsun ki başarılı olman için 6 aydan 1 yıla kadar fırsatın var. Hükümetin ve bakanların, partizan ve mezhepçi şekilde hareket ederse başarı şansın olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 12 Mayıs'taki genel seçimlerden birinci çıkarak, 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye kazanmıştı.

Genel seçimlerin ardından bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Geri kalan 8 bakanlık ise halen vekaleten yürütülüyor. Kabinenin kalan 8 isminin belirlenmesi için yarın mecliste oylama yapılması beklenirken Savunma ile İçişleri bakanlıkları konusunda siyasi anlaşmazlıklar sürüyor.