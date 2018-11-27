Irak'ta Sadr'dan Abdulmehdi'ye "kabineyi tamamla" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki son genel seçimlerden birinci çıkan hareketin lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'den çıkmaza giren yeni kabineyi tamamlama ve Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağımsız askeri isimleri getirme çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sadr, Irak'ın sınır ötesinden yönetilmemesi ve bağımsızlığıyla onurunun korunmasının önemine işaret ederek, "Bunun için İçişleri ve Savunma bakanlıklarına bağımsız olmayan isimlerin getirilmesine rıza göstermem mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Sadr, "Başbakan Abdulmehdi'yi Savunma ve İçişleri bakanlıkları dışında geri kalan kabineyi hızlıca tamamlamaya davet ediyorum." dedi.

- Savunma ve İçişleri bakanlıklarına "komutan" önerisi

Şii lider Sadr ayrıca Savunma ve İçişleri bakanlıkları için tüm siyasi partilerden uzak, ülke topraklarını DEAŞ'tan kurtaran "Büyük liderler" olarak nitelendirdiği "askeri komutanların" getirilmesini önerdi.

Irak'ta bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi'nin, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakan, isimleri meclise sunularak, güvenoyu almıştı. Geri kalan 8 bakanlık ise halen vekaleten yürütülüyor.

Kabinenin bir türlü tamamlanamamasının en büyük nedeni olarak Sünnilerin Savunma Bakanlığı, Şiilerin ise İçişleri Bakanlığı konusunda kendi aralarında yaşadığı anlaşmazlık gösteriliyor. Sünni gruplar Savunma Bakanlığı için tek bir aday üzerinde uzlaşı sağlayamazken, Şii Haşdi Şabi grubunun İçişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Falih Feyyad ismine Sadr karşı çıkıyor. Feyyad'ın meclisten güvenoyu almaması için Sadr'ın kendisine bağlı Sairun Koalisyonu'na baskı uyguladığı ifade ediliyor.

Irak Meclisi'nde, kabinenin henüz belirlenemeyen 8 isminin oylanması için bugün yapılması beklenen oturum, dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla 4 Aralık Salı gününe ertelenmişti.