0553 313 94 23

Irak'ta Saddam resimleri taşıyan öğrenciler okuldan atıldı

25 Aralık 2018 Salı 19:16
Irak'ta Saddam resimleri taşıyan öğrenciler okuldan atıldı

ENBAR (AA) - Irak'ın batısında yer alan Enbar vilayetinde, ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan 3 üniversite öğrencisi okuldan atıldı.

Enbar vilayet merkezi Ramadi kentinde bulunan Enbar Üniversitesi'nin Rektörü Dr. Halid Betal Necim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin kuruluşunun 30. yıl dönümü münasebetiyle dün kampüs içinde bir etkinlik düzenlendiğini ifade etti.

Necim, etkinlik sırasında Ziraat Fakültesi'nden 3 öğrencinin ellerinde Saddam Hüseyin'in resmini taşıdıklarının tespit edildiğini ve söz konusu öğrencilerin okuldan atılmalarına karar verildiğini söyledi.

Rektör, kararın açılan soruşturma sonucu alındığını ve 3 öğrencinin yanı sıra sayısını açıklamadığı bir grup öğrenciye 1 yıl uzaklaştırma cezası verildiğini kaydetti.

Saddam Hüseyin, 1979-2003 yıllarında Irak lideri olarak görev yapmış, ABD'nin işgalinin ardından yakalanıp 2006 sonunda idam edilmişti.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:16
  1. Enbar
  2. Irak
  3. Saddam Hüseyin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi
    1. Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi
    2. Gaziantepspor'a transfer yasağı
    3. Saadet Partisi Ankara belediye başkan..
    4. Kanserden korunmak için...
    5. Başkan Erdoğan Ürdün Başbakanı Ömer..
    6. Hızlı ve çok sıcak yemeyin
    7. "Sudan'daki ekonomik sıkıntının nedeni..
    8. Dövme değil, kadınların geçici süsü..
    9. Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım:..
    10. Metro istasyonunda korkunç olay!
    11. Dövmeden kurtulmak işkenceden beter
    12. Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. Irak'ta Saddam resimleri taşıyan..
    15. Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
    16. Dünyanın gözü Denizli'de! 9 milyon yıl..
    17. ‘Kuru’ zehirlenmeye karşı bile çok..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Göbeklitepe..
    19. Afganistan tezkeresi TBMM Genel..
    20. GÜNCELLEME - Heniyye'den Erdoğan'a..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?