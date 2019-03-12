Irak’ta Pubg oyunu boşanma davası getirdi

Irak’ta bir kadın, oynadığı Pubg oyununda bir erkek ile konuştuğu gerekçesiyle önce eşi tarafından dövüldü ardından da boşanma davasıyla karşı karşıya kaldı.

Irak’ta 2 çocuk annesi Nur adlı kadın, oynadığı Pubg oyununda bir erkek ile konuşması sonucu eşi tarafından dövüldü. Nur adlı kadın koca şiddetinin ardından boşanma davasıyla karşı karşıya kaldı. Nur’un boşanma davası sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, dava ülkede ilk kez karşılaşılan bir vaka olarak kayıtlara geçti.

Divaniye kentinde yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Divaniye İdari İşler Müdürü Shawki Habib, söz konusu oyunun Irak’ta yasaklanması gerektiğini ifade etti. Divaniye Valisi ile görüşen Habib, oyunun yasaklanması talebini Başbakana iletmesini istedi. Talebinin ardından sosyal medya üzerinden eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Habib, oyunun Iraklı aileleri olumsuz etkilediğini savundu. İdari İşler Müdürü Habib, özellikle öğrencilerin bu oyun nedeniyle derslerine odaklanmadıklarını dile getirdi.

Habib’in açıklamasının ardından oyunun yasaklanması kararına karşı farklı görüşler ortaya atıldı. Bazıları oyunun yasaklanmasını desteklerken bazıları ise oyunun yasaklanmamasını istedi.

Öte yandan eğitim uzmanı Ali Al-Shaibani ise öğrenci ve öğretmenlerin odaklanma sorunuyla karşı kaldıkları gerekçesiyle söz konusu oyunun sınav ve okul dönemlerinde yasaklanmasını savundu.

Uzmanlar, oyunun eğitim sistemine karşı tehlikeli bir silah haline geldiğini savunuyor.