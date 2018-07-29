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Irak'ta protesto! Halk oturma eylemi başlattı

Irak'ın güneyindeki Musenna vilayetinde, elektrik kesintileri ve artan işsizlik nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde halk oturma eylemi başlattı.

29 Temmuz 2018 Pazar 22:58
Irak'ta protesto! Halk oturma eylemi başlattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülke güneyindeki Musenna vilayetinde, elektrik kesintileri, kamu hizmeti yoksunluğu ve işsizliği protesto eden yüzlerce kişi, taleplerine cevap verilene kadar oturma eyleminin devam edeceğini belirtti.  

Öte yandan, Irak Parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Komitesi de Başbakan Haydar el-İbadi'nin kamu hizmetinden tamamen yoksun güneydeki Zikar vilayetinin yönetimini bizzat ele almasını istedi.

Komisyon üyesi Zeydan Halaf, vilayette düzenlediği basın toplantısında, Zikar'da incelemelerde bulunduklarını ve bölgenin, kamu hizmetinden tamamen yoksun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Halaf, vilayetteki vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunulması için Başbakan İbadi'nin bizzat burayı yönetmesi ve denetlemesi gerektiğini vurguladı. 

50 DERECEDE PROTESTO

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a tedarik ettiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgelerde dahi halkın düzenlediği eylemlerle protesto edilmişti.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi, elektrik hizmetinin gerilemesinden dolayı hakkında başlatılan soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırma kararı almıştı.

Fehdavi, İbadi'nin kararını memnuniyetle karşıladığını ve bakanlıktaki ilgili birimleri, elektrik hizmetindeki aksaklıklar ve yolsuzlukları ortaya çıkarması için çalışmaya çağırdığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 22:58
  1. ırak bölgesi
  2. ırak elektrik kesintisi

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