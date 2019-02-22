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"Irak'ta projelerimizi geliştireceğiz"

TİKA Başkanı Serdar Çam:- "Irak'ta belli bir dağılım ve denge içinde proje çalışmalarımızı geliştirmeye çalışıyoruz"- "Adım adım öncelikler sırasına göre Telafer, Musul, Tuzhurmatu ve Kerkük'te hemen hemen her alanda çeşitli faaliyetlere destek vermeye çalışacağız"

22 Şubat 2019 Cuma 15:07
"Irak'ta projelerimizi geliştireceğiz"

KERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, son yıllarda yaşanan terör örgütü DEAŞ saldırıları sonucu istenmeyen sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Artık Irak'ta belli bir dağılım ve denge içinde proje çalışmalarımızı geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Irak'taki temasları kapsamında Kerkük kentindeki Kayseri Çarşısı'nı ziyaret eden Çam, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, çıkan yangında zarar gören çarşının onarımına hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.

Çam, son yıllarda yaşanan terör örgütü DEAŞ saldırıları sonucu istenmeyen sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Artık Irak'ta belli bir dağılım ve denge içinde proje çalışmalarımızı geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Destek projeleri için Irak'ta ulaşamadıkları noktalar olduğunu kaydeden Çam, "Adım adım öncelikler sırasına göre Telafer, Musul, Tuzhurmatu ve Kerkük'te hemen hemen her alanda çeşitli faaliyetlere destek vermeye çalışacağız." diye konuştu.

Çam, bölgedeki gençliğin daha dinamik, girişimci ve umut dolu bir şekilde iş hayatına girmeleri gerektiğini vurgulayarak, ekonomik kalkınma öncelikli kapasiteyi geliştirmeye dönük çalışmalara başlamak istediklerini söyledi.

Irak'ta bir çok alanda önemli destek projelerine imza atmayı planladıklarını hatırlatan Çam, kültürel altyapı restorasyonu, tarımsal kalkınma, hayvancılık, meslek edindirme ve ekonomi gelişimine dönük pek çok projeler yapacaklarını dile getirdi.

Çam, Türkiye'nin çok zengin bir tarihi olduğunu, her bir adımda ve her bir köşede eser bıraktığını aktararak, bunların bir şekilde yaşatılması için belli bir denge, planlama ve bütçeleme çerçevesinde ve öncelik sıralamasına göre değerlendireceklerini ifade etti.

Irak'ın hemen hemen her bir köşesinde Türk eserleri bulunduğuna dikkati çeken Çam, Kerkük'te de pek çok eserin olduğunu ancak iki devletin ortak anlaşmaları çerçevesinde verilen imkanlar ölçüsünde, onarımlarına yönelik gayret göstereceklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:07
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