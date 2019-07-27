Irak’ta patlama: 1 ölü,4 yaralı Irak’ın Kerbela kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Irak’ın Kerbela kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Irak’ın Kerbela kentinde bir minibüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin geldiği aktarılırken patlamayı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.