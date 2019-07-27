Irak’ta patlama: 1 ölü,4 yaralı
Irak’ın Kerbela kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:31
Irak’ın Kerbela kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Irak’ın Kerbela kentinde bir minibüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin geldiği aktarılırken patlamayı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
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