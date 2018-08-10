0553 313 94 23

Irak'ta oylar yeniden sayıldı! İşte sonuçlar

Irak'ta hile gerekçesi ve tartışmalar üzerine seçim sonuçları yeniden elle sayılsa da yarışı kazanan partilerin sıralamasında bir değişiklik olmadı.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:47
Irak'ta oylar yeniden sayıldı! İşte sonuçlar

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumu, 13 kentte elle yapılan sayımla elektronik ortamdaki sayım sonuçlarının aynı olduğunu açıkladı.

Buna göre birinciliği elde eden Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu yerini ve 53 olan sandalye sayısını korudu. İkinciliği muhafaza eden Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu da sıralamadaki yerini koruyarak 47 olan sandalye sayısını 48'e çıkardı. Başbakan Haydar el-İbadi'ninNasır Koalisyonu ise 42 sandalyeyle üçüncü sırada kaldı.

Diğer Şii gruplardan Kanun Devleti, Ulusal Hikmet Koalisyonları da yer ve sandalye sayılarını korudu. Eski başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye ve Sünni liderlerden Usame en-Nuceyfi'nin Karar Koalisyonu da yerini muhafaza etti.

Irak'ta 13 kentte elektronik ortamdaki sayım sonuçlarıyla elle yapılan sayımın sonuçlarında değişiklik olmadığı açıklanmıştı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kerkük, Erbil, Süleymaniye, Divaniyye, Musenna, Necef, Babil, Duhok, Diyala, Kerbela, Basra, Meysan ve Vasıt kentlerinde elektronik sayımla elle sayımın sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, diğer şehirlerde ise ufak değişikliklerin olduğu bildirilmişti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:47
  1. Irak
  2. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
    1. Afyonkarahisar'da otomobil şarampole..
    2. Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin..
    3. Özel Akıllı Okullar'a yönelik yönelik..
    4. Nevşehir’de sosyal medyadan PKK..
    5. İstifalar için İYİ Partiden ilk açıklama
    6. Dolar bugün ne kadar?
    7. Elmas’tan enerjik yatırım: Kurtini RES..
    8. Adana'da polisi görünce uyuşturucuyu..
    9. Üniversitelerde öğrenci kapma yarışı..
    10. Cari açık rakamları açıklandı!
    11. Başkan Erdoğan'a hakarete tutuklama
    12. Altın fiyatları tavan yaptı
    13. FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    14. CHP'li muhaliflerden yeni hamle!
    15. Bakan Pakdemirli tarlada kahvaltı yaptı
    16. MTA ihaleye çıktı, 4 ilde yenileme..
    17. Milli Savunma Bakan Yardımcılığına..
    18. Irak'ta oylar yeniden sayıldı! İşte..
    19. Dolar ne zaman düşer?
    20. Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel..
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve başarı sırası
    Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve başarı sırası
    A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı
    A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Brunson'un eve dönüşü...
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Brunson'un eve dönüşü...