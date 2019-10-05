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Gösterilerin sürdüğü Irak'ta ölü sayısı 100'e yükseldi

Başkent Bağdat olmak üzere birçok vilayette gösterilerin devam ettiği Irak'ta ölü sayısının 100'ü bulduğu bildirildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:38
Gösterilerin sürdüğü Irak'ta ölü sayısı 100'e yükseldi

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını kaydetti.

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğunu belirten yetkili, insanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden de kişiler bulunuyor.

Öte yandan hastanelerde, yaralılara acil müdahale için tıbbi malzeme ve kan ünitelerinde sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Başbakanın istifası isteniyor

Kamu hizmetlerinde iyileşme ve istihdam gibi taleplerle başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve can kayıpları nedeniyle protestocular taleplerinin çıtasını yükselterek başbakanın istifasını istedi.

Göstericiler, can kayıplarına ilişkin, hükümet güçlerini gerçek mermi kullanmakla suçlarken hükümet güçleri meçhul nişancıların hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını iddia ediyor.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:38
  1. Irak
  2. Irak Sağlık Bakanlığı
  3. Bağdat
  4. protestocular
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