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Irak'ta Nevruz kutlamaları

Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

20 Mart 2019 Çarşamba 20:14
Irak'ta Nevruz kutlamaları

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinde Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erbil'in Şanedar Parkı'nda nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinliğe Erbil Valisi Nevzad Hadi, çok sayıda yerel yetkili, yabancı ülkelerin Erbil'deki temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerin alındığı etkinlikte vatandaşlar yöresel kıyafetler giyerek alana girdi.

Erbil Valisi Hadi, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, bayramın bölgeye barış ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

Etkinlik kapsamında alana yakın yollar araç trafiğine kapatıldı.

- Süleymaniye'deki kutlamalar

Süleymaniye kentinde de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kentin Seyvan Tepesi'nde düzenlenen etkinlik, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Vatandaşlar etkinlik kapsamında seslendirilen şarkılara eşlik ederek halay çekti.

- Duhok'ta nevruz meşalesi yakıldı

Duhok kentinde yer alan ve dağlarla çevrili Akre ilçesinde ise Nevruz Bayramı dolayısıyla yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.

Yoğun ilgi gören Akre'deki kutlamanın yapıldığı alanda yoğun güvenlik önlemleri de dikkati çekti.

Nevruz kutlamaları dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 4 gün tatil ilan edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 20:14
  1. kutlamalar
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